Pesca PMA de Anaurilândia apreende 1 km de redes de pesca e liberta 18 kg de peixes dos petrechos ilegais

Em fiscalização ambiental no lago da usina Sérgio Motta, no município de Anaurilândia, no rio Paraná, Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Porto Primavera, apreenderam nesta quinta-feira (8.8) e na madrugada e manhã de sexta-feira (9), 15 redes de pesca (petrecho proibido) armadas no lago, medindo 1.080 metros.

Os petrechos ilegais estavam armados a menos de 1.000 metros da barragem, que é local proibido à pesca, mesmo com petrechos permitidos. Os infratores que armaram os petrechos não foram encontrados e nem identificados. Durante a retirada dos petrechos ilegais realizada pelos Policiais, foram soltos mais 18 kg de pescado das espécies curimbatá, piavuçu e outras que estavam vivos e presos às redes.

A manutenção da fiscalização e retirada desses petrechos precisam ser constantes, tendo em vista o grande poder de captura deste tipo de petrecho ilegal. A retirada desta quantidade de redes dos rios impede a degradação dos cardumes.