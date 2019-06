AMBIENTE PMA de Bataguassu fecha carvoaria ilegal e autua paulista em R$ 6 mil Morador de Presidente Venceslau (SP), praticava o crime no interior de MS

Um paulista de 64 anos, morador de Presidente Venceslau (SP), foi autuado ontem (04), pela Polícia Militar Ambiental (PMA), multado em R$ 6 mil, por manter atividade carvoeira ilegal no município de Bataguassu, em MS. A pena para a prática desse crime é de seis meses de detenção.

De acordo com a PMA, foi localizado às margens da rodovia MS-359, cerca de 20 fornos que realizavam queima de madeira de forma ilegal. Conforme os policiais, o homem não possuía licença ambiental para a prática e as madeiras eram nativas. Foram apreendidos 10 metros cúbicos de lenha empilhadas próximas aos fornos: as atividades foram paralisadas imediatamente no local.

O autor também responderá pelo crime ambiental de armazenamento de madeira e carvão nativos sem licença, cuja pena é de seis meses a uma no de detenção.