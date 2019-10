Assassinato PMA mata colega durante discussão Informações apontam que os dois tinham rixa em razão de Jurandir ter se relacionado com a ex-mulher de Izaque

Jurandir chegou a ser socorrido, mas nao resistiu; Izaque Leon está foragido Foto: Divulgação

Jurandir Miranda, cabo da Polícia Militar Ambiental, foi morto a tiros pelo colega policial militar Izaque Leon, durante desentendimento em uma lanchonete localizada na Rua Campo Grande, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana. Os fatos ocorreram por volta das 20h50.

Conforme apurado, Izaque arrendeu a lanchonete que fica perto de uma conveniência e de um campo de futebol e é um dos locais mais movimentados do bairro. Inclusive, no momento dos fatos, havia várias pessoas no local.

Ele estava no estabelecimento, quando Jurandir de moto pelo local e ambos se encararam. Testemunhas afirma que o PMA então voltou para tirar satisfações e houve desentendimento. Ambos sacaram as armas, mas Izaque foi mais rápido atirou, fugindo em seguida.

Jurandir chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Informações apontam que os dois tinham rixa em razão de Jurandir ter se relacionado com a ex-mulher de Izaque. O caso é investigado.