PMA PMA multa produtor rural por provocar poluição de córrego em São Gabriel do Oeste

Um produtor rural de 67 anos foi autuado e multado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Rio Negro, durante fiscalização na propriedade localizada em São Gabriel do Oeste nesta segunda-feira (7.01).

Os policiais constataram que na fazenda, na área plantada com soja, a falta de curva de nível e outras atividades de conservação do solo contribuíram para que as enxurradas das fortes chuvas provocassem uma erosão de aproximadamente 20 metros de comprimento. Com isso, os sedimentos da atividade agrícola foram parar no leito do córrego conhecido como “Falha do padre”.

O produtor rural foi autuado e multado administrativamente em R$ 20.677,50 relativamente ao descuido com a conservação obrigatória do solo. Ele também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.