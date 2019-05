Crime ambiental PMA multa proprietária rural e madeireira por crime ambiental durante fiscalização

Uma proprietária rural de Pedro Gomes foi autuada administrativamente e multada em R$ 19 mil, depois que a Polícia Militar Ambiental (PMA) constatou o desmate de 19 hectares em sua fazenda localizada em Coxim. Os policiais foram até a propriedade na tarde desta terça-feira (14.5), depois de serem acionados pelo Ministério Público Estadual (MPMS), no âmbito da Operação Cervo do Pantanal, que apura desmatamento no Estado.

De acordo com a PMA, com base na análise de imagens de satélite o MPMS detectou indícios de desmatamento na propriedade rural, que teria ocorrido entre 2013 e 2014. Chegando ao local, os policiais militares, com o uso de drone e GPS, constataram a destruição da vegetação em 19 hectares. A madeira extraída não estava mais lá e a área já estava coberta de pastagem para criação de gado.

A infratora, de 56 ano, não possuía autorização ambiental para a atividade e foi autuada administrativamente e multada em R$ 19.000,00. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Além disso, foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Madeira

O caminhão e a madeira apreendida foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti

Em Dois Irmãos do Buriti, durante fiscalização os policiais militares ambientais apreenderam um caminhão carregado de madeira que estava sendo transportada ilegalmente.

O caminhão carregava 25m³ de toras de madeira da espécie jatobá, que haviam sido embarcadas em uma fazenda e seguia para uma madeireira na cidade de Anastácio. No Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto florestal, constavam apenas 12 m³ de madeira e eram transportados excesso de 13 m³.

O caminhão e a madeira foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Dois Irmão do Buriti. Os Policiais Militares Ambientais autuaram administrativamente a empresa madeireira infratora em R$ 7.500,00. A empresa está sediada em Anastácio e os responsáveis também responderão por crime ambiental. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.

Nesta quarta-feira (15.5), a equipe seguiu para a fazenda de onde estava saindo a madeira ilegal, para averiguar as licenças para a derrubada das árvores.