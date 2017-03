PMA prolonga Operação Carnaval para combater pesca predatória

Em razão da grande quantidade de pescadores que aproveitaram o feriado de Carnaval e permanecem nos rios, devido à abertura da pesca na última quarta-feira (1º), a Polícia Militar Ambiental (PMA) decidiu manter a operação até a próxima segunda-feira (6). Todos os policiais, inclusive da administração, permanecem a campo com o foco de combater à pesca predatória.

A operação que começou no dia 24 de fevereiro teve o policiamento em Corumbá e Porto Murtinho, cujas áreas envolvem a calha do Rio Paraguai que recebem muitos pescadores nesta época do ano. As outras cidades com tradição carnavalesca, que receberam maior número de turistas, são: Bonito, Jardim, Coxim, Aquidauana e Miranda, estes possuem efetivo da sede (Campo Grande) e de outras subunidades.

Pontos estratégicos da bacia do Rio Paraná também estão reforçados por subunidades dos municípios de Bataguassu, Aparecida do Taboado, Batayporã e Três Lagoas, além dos postos fixos das cachoeiras do Rio Anhanduí, em Bataguassu, Rio Verde, em Água Clara e Salto do Pirapó, em Amambai. Já os demais postos instalados nas cachoeiras e corredeiras durante a operação piracema continuam reforçados durante a Operação Carnaval.