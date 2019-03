PMA PMA recolhe filhote de anta atacado por cachorros Os militares suspeitam que o animal pode ter sido abandonado pela mãe durante o ataque

A Polícia Militar de Coxim foi acionada, no início da tarde hoje (27) em Sonora, por um morador de 31 anos de uma fazenda, localizada na altura do KM 820, a 10 km da cidade, para socorrer um filhote de anta (Tapirus terrestres) encontrado com vários ferimentos.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o animal ferido apareceu ao redor da sede da propriedade debilitado pelos ferimentos de mordidas e arranhões em várias partes do corpo.

Os militares estiveram no local, capturaram e recolheram o filhote, que passou por atendimento veterinário e será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital. A equipe suspeita que ele tenha sido atacado por cachorros e a mãe o abandonara na fuga.