Segurança PMMS inicia nesta sexta-feira 2º fase da Operação Tiradentes "A ação que acontecerá nos 79 municípios é intensificar o policiamento ostensivo"

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realiza a partir da 00h desta sexta-feira (11/5) a 2ª fase da operação Tiradentes, em homenagem ao dia do patrono das Polícias Militares em todo o Brasil. Com previsão de participação de todas as unidades operacionais da PM, ação deve seguir até às 16h de sábado (12.5).

O objetivo da ação que acontecerá nos 79 municípios é intensificar o policiamento ostensivo/preventivo e repressivo, de forma a coibir o cometimento de crimes e realizar apreensões de armas e drogas, a prisão de pessoas que estejam foragidas da Justiça e a recuperação de veículos e outros produtos de roubo ou furto, além de estreitar o diálogo com a população para que as informações acerca de cada área sejam constantemente atualizadas, permitindo assim um melhor planejamento na distribuição do efetivo e em relação às particularidades de cada local.

Segundo o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, a expectativa é de resultados positivos, em virtude da mobilização logística e de efetivo que serão efetuadas neste período, proporcionando assim, maior segurança à sociedade sul-mato-grossense. “A Polícia Militar cumpre seu papel institucional de preservação da ordem pública, através do policiamento ostensivo nas suas diversas especialidades”, destacou o comandante.