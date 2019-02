Complexo da Penha PMRJ apreende 800 quilos de drogas e 46 granadas no Complexo da Penha

Em uma grande operação contra o tráfico de drogas no Complexo de Favelas da Penha, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) apreendeu hoje (19) 800 quilos de drogas, 46 granadas, um fuzil, uma espingarda, uma pistola adaptada para disparar rajadas e munição para armas de vários calibres.



Na ação, coordenada pelo Comando de Operações Especiais da PM, um carro roubado foi recuperado e foram apreendidos também 11 rádios comunicadores usados para avisar sobre a chegada da polícia.

A ação começou por volta das 5h30 e contou com tropas dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Choque e de Ações com Cães, além do apoio de um helicóptero. Equipes do Bope também usaram uma retroescavadeira para retirar barricadas colocadas nos acessos às comunidades para impedir a entrada da polícia.

Por ordem dos traficantes, moradores incendiaram um ônibus urbano na Rua José Maurício, na Penha. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o ônibus já estava destruído.