Contrabando Pneus e cigarros do Paraguai apreendidos Apreensão se deu durante a Operação Hórus na região de Ponta Porã

Pneus estavam sendo contrabandeados Foto: Divulgação/DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem (segunda-feira), um veículo VW Gol de cor branca carregado com 48 pneus e 20 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização, da Operação Hórus na região de Ponta Porã (MS). A condutora, de 23 anos de idade, disse aos policiais que foi contratada para pegar a mercadoria na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e entregar em Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã (MS), onde a mulher foi autuada por Contrabando.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.