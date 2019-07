PREVISÃO Pode chover em algumas regiões de MS nessa quarta-feira Confira como fica o clima para essa quarta-feira (3) na Capital e interior

Campo Grande - MS Foto: Fernanda Barros

Quarta-feira (3), começa com temperaturas n a casa dos 28°C em grande parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser quente e podem ocorrer pancadas de chuva em algumas regiões do Estado.

Campo Grande, terá céu aberto, pode chover a tarde ou a noite. A mínima na Capital é de 20°C e máxima prevista será de 29°C.

Amambai, Antônio João, Dourados, Naviraí, Mundo Novo,Paranhos e Sete Quedas, registram manhã de céu nublado, e nessas áreas da região sul de MS, o clima deve ficar fresco, as mínimas prevista são de 14°C e máxima ficará na casa dos 24°C. Pode chover à tarde e a noite.

Nova Andradina, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã e Taquarussu, são as únicas áreas de MS que não marcam previsão de chuva. O dia deve ser parcialmente nublado e abafado. Os termômetros alcançam ps 32°C nesses municípios.

Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, também terão dia quente, a máxima será de 30°C e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite.