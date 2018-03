Pode chover forte nas regiÃµes oeste e sul do Estado nesta quarta-feira

Pode chover forte nas regiões oeste e sul do Estado nesta quarta-feira

Foto: Chico Ribeiro

Sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as áreas do Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (28.3). Os maiores acumulados poderão se concentrar nas regiões oeste e sul, locais onde as chuvas podem ser potencialmente fortes. Demais áreas há expectativa para pancadas de chuvas à partir da tarde, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). A umidade relativa do ar deve variar de 50% a 100%.



Confira as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 20ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Corumbá – 21ºC (mínima)/ 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 23ºC (mínima)/ 36ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Coxim – 20ºC (mínima)/ 32ºC (máxima)