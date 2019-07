CLIMA Pode chover no final da tarde em grande parte de MS Apenas Três Lagoas aparece sem previsão de chuva

Foto: Tero Queiroz

Na Capital sul-mato-grossense o dia amanhece com céu limpo e sol intenso, mas com vento fresco. Nessa terça-feira (23), a máxima será de 32°C em Campo Grande, os dados são do Clima Tempo.

Dourados teve manhã fria, com mínimas de 17°C, a tarde esquenta e pode chover no final do dia, na cidade fronteiriça a máxima será de 31°C.

Corumbá teve mínimas de 19°C no início dessa terça-feira, a tarde o sol fica entre nuvens e pode chover no final do dia. O calorão pode atingir 34°C na cidade pantaneira.

Ponta Porã teve início de dia fresquinho, com o vento, as mínimas atingiram os 16°C, a tarde esquenta, mas não muito, a máxima pode chegar aos 29°C, pode chover no final da tarde. A noite é previsto céu claro.

Já no município de Três Lagoas a mínima esteve na casa dos 18°C e máxima atinge os 30°C, lá não deve chover. O céu é limpo sem nuvens.