Pode chover no sul de MS nessa quinta-feira Confira no mapa do clima a previsão para sua região

Foto: Tero Queiroz

As altas temperaturas devem continuar em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (11.9), junto ao alerta para baixa umidade do ar. Também há possibilidade de chuva isolada em parte do Sul do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o tempo será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade relativa do ar.

Com exceção das regiões extremo sul e sudoeste do Estado, onde as instabilidades poderão deixar o céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.

A manhã seguirá com umidade relativa do ar em torno de 75% no Estado, entretanto haverá queda significativa no valor à tarde em torno de 15%, considerado estado de alerta. Temperaturas seguem elevadas para este dia, com variação estimada entre de 19°C a 40°C em Mato Grosso do Sul e na Capital entre 27°C a 37°C.