Tráfico Polícia apreende 145 quilos de maconha que seriam levadas para a Bahia

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e pela Seopi (Secretaria Nacional de Operações Integradas) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), localizou, na tarde desta segunda, dia 25 de novembro, na rodovia MS-162, próximo à cidade de Dourados, 145 quilos de maconha, que estava escondida em um veículo dirigido por um baiano de 59 anos.

A apreensão ocorreu quando Policiais Militares Rodoviários faziam policiamento ostensivo naquela rodovia. Ao abordarem o veículo Hyundai/Santa Fé, com placas de Salvador, na Bahia, que trafegava no sentido distrito de Itahum/Dourados, a equipe observou nervosismo excessivo por parte do condutor, que desconversava para não responder as indagações da equipe.

Foi feito então uma busca no veículo, que logo foi percebido um odor característico da maconha, sendo localizado debaixo dos tapetes dos bancos traseiros e no porta malas diversos tabletes de maconha, totalizando 144 quilos de maconha e um quilos de Skank (derivado da maconha).

Questionado, o motorista informou que era motorista na Bahia e que receberia 5 mil reais pelo transporte da droga até a cidade de Feira de Santana.

Diante dos fatos, o traficante foi preso e encaminhado juntamente com os entorpecentes e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.