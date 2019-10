Apreendido Polícia apreende 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais militares rodoviários apreenderam na manhã desta terça-feira (8/10), durante ações relacionadas a Operação Hórus, 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu na BR-060, por volta das 6h.

Homem de 27 trafegava pela via no Fiat Pailo Trekking com placas de Pedro Leopoldo (MG), entre Sidrolândia e Campo Grande.

Ao visualizar viatura da PMR realizou o contorno em alta velocidade e posteriormente perseguido.

Em rápida vistoria ao veiculo percebeu-se estar totalmente carregado de cigarros contrabandeados.

Indagado a respeito o autor disse ter carregado o material em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e o levaria até Campo Grande.

Diante dos fatos autor, veículo e cigarros foram encaminhados á Delegacia de Polícia Federal na Capital