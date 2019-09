Combustível Polícia apreende 900 litros de combustível em postos clandestinos na fronteira O flagrante aconteceu durante a nona edição da Operação Ágata, realizada em Corumbá e Ladário

Ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira (2) quatro veículos e 900 litros de combustível em postos clandestinos de Ladário e Corumbá – a cerca de 419 quilômetros de Campo Grande. O flagrante aconteceu durante a nona edição da Operação Ágata.

Conforme informações do Diário Corumbaense, os carros e os combustíveis foram encontrados em três postos clandestinos, um deles no bairro Popular Velha, em Corumbá, outro em Ladário e um terceiro que não teve a localização divulgada.

Os galões apreendidos somaram mais de 900 litros de combustível. Além disso, duas pessoas foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal por contrabando. As identidades não foram reveladas pela polícia.

Operação Ágata – Desde ontem fiscalizações são realizadas em estabelecimento comerciantes e estradas vicinais que dão acesso à Bolívia. O objetivo é combater os delitos transfronteiriços, contribuir para a redução da ação do crime organizado e intensificar a presença do Estado na região. A operação não tem data para acabar.

A operação na fronteira de Mato Grosso do Sul conta com a participação da Marinha do Brasil, Força Nacional, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental.