Cigarros Polícia apreende caminhão adulterado transportando 500 mil maços de cigarros

No início da tarde de segunda-feira, 15 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em um caminhão adulterado.

A equipe fiscalizava na BR-163 km 6, em Mundo Novo/MS, quando visualizou um Iveco/Stralis com placa aparente de Forquilhinha/SC e solicitou sua parada. No instante em que os policiais se aproximavam do veículo, o condutor desceu correndo em direção à mata às margens da rodovia, sendo alcançado e preso pela equipe.

Perguntado sobre a fuga, o motorista de 40 anos, informou que estava transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. Em vistoria ao compartimento de carga, foram encontradas cerca de 1000 (mil) caixas de cigarros, em torno de 500 mil maços.

O homem informou que pegou o veículo já carregado com o contrabando em um posto de combustíveis em Dourados/MS e pretendia leva-lo até a cidade de Maringá/PR e que uma VW/Saveiro realizava o serviço de batedor.

Os policiais observaram ainda que as placas haviam sido trocadas e que o veículo tem placa original de Mundo Novo/MS e o reboque de Seara/SC, ambos sem ocorrência criminal.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Naviraí/MS com os veículos e os cigarros.