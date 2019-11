Interior Polícia apreende carreta com 400 mil maços de cigarros contrabandeados

Viatura da PRF escolta carreta apreendida Foto: Crédito: (Divulgação/PRF)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu em Eldorado, cidade loclizda na região Sul do Estado, um caminhão carregado com 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O motorista, de 24 anos, foi abordado na noite do último domingo, dia 03 de novembro, durante fiscalização no quilômetro 38 da rodovia BR-163. Em primeiro momento o suspeito disse que seguia viagem sem carga, no entanto, quando os policiais pediram para que ele abrisse a carroceria ele admitiu que transportava cigarro contrabandeado.

No compartimento de carga, foram encontradas 800 caixas de cigarros, mas o jovem não informou o destino do contrabando, nem mesmo o quanto receberia pelo serviço. O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Naviraí e os cigarros para a Receita Federal em Mundo Novo.