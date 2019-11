Interior Polícia apreende cigarros e 250 quilos de maconha na MS-141

Uma ação conjunto desenvolvida pelas polícias federal, rodoviária e militar, resultou na apreensão de três mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e 250 quilos de maconha. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, na rodovia MS-141, que liga Naviraí a Ivinhema.

Ao perceberem a movimentação suspeita do motorista de um veículo Hyundai Tucson, na saída da cidade de Naviraí, as equipes se mobilizaram e realizaram a abordagem ao suspeito. Ele foi parado já nas proximidades de Ivinhema e, durante as buscas os policiais encontraram 60 caixa de cigarros paraguaios.

No veículo ainda estava um rádio transceptor. O motorista, no entanto, conseguiu fugir e ainda não foi localizado assim como um batedor do carregamento que estava em um veículo de cor escura.

Conforme a polícia, pelas características dos veículos e outros dados levantados no momento da abordagem eles constataram que os dois veículos pertenciam à quadrilha conhecida na região como “Velozes e Furiosos”.

Esta manhã os policiais ainda apreenderam um veículo Duster, com placas da cidade de São Paulo, roubado e carregado com aproximadamente 250 de maconha. O motorista, um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante. Tanto os veículos, quanto as drogas e o detido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Naviraí.