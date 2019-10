Caarapó Polícia apreende em Caarapó veículo que seguia com droga para Minas

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta segunda-feira, dia 28 de outubro, um veículo GM/Celta, com placas de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, carregado com 160 quilos e 400 gramas de maconha, distribuídos em 170 volumes prensados escondidos em compartimentos ocultos do veículo.

A apreensão ocorreu durante abordagens da Operação Hórus na região de Caarapó. O motorista do veículo, um homem de 30 anos de idade, contou aos policiais que foi contratado para pegar a droga em Amambai e levar até a cidade de Pará de Minas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.