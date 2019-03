Maconha Polícia apreende maconha, recupera veículo e prende batedores na fronteira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a noite desta quinta-feira, 28 de março, apreendeu 162 kg de maconha, recuperou um veículo roubado e prendeu dois homens que faziam serviço de batedores.

Durante deslocamento, no km 83 da BR-463, em Ponta Porã, a equipe observou dois veículos estacionados no acostamento. Ao ser questionado, o motorista de 42 anos, que dirigia o Renault/Duster com placas aparentes de Itaetê (BA), disse que não era habilitado e também não possuía os documentos do automóvel.

Em vistoria ao porta-malas do utilitário, os policiais encontraram 162 kg de maconha, no porta luvas foram encontradas 25 ampolas de adrenalina, medicamento de fabricação paraguaia.

O condutor confessou ter pego a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e deveria entregar em Ribeirão Preto/SP, onde receberia R$ 2 mil. Com ele também foi encontrada uma identidade de outra pessoa, que foi utilizada para viajar de ônibus até a fronteira.

O homem se identificava utilizando outro documento, já que em seu nome possui dois mandados de prisão.

O segundo veículo, um Chery/Cielo, com placas de Mogi das Cruzes (SP). O motorista, de 28 anos, estava acompanhado por outro homem de 25. Eles eram responsáveis por avisar sobre a presença da polícia na rodovia, fazendo o serviço de batedores do entorpecente.

Também foi descoberto que o Renault/Duster era emplacado em Itabuna (BA), onde possui ocorrência de roubo/furto em 19 de dezembro de 2018.

Os três presos, os veículos, a droga e os medicamentos foram entregues à Polícia Federal em Ponta Porã.