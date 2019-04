Maconha Polícia apreende mais de 1t de maconha em veículo furtado

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de quarta-feira, 17 de abril, 1.065 kg de maconha, no km 350 da BR-262, em Sidrolândia.

Durante deslocamento na rodovia, os agentes deram ordem de parada a uma Ford/Ranger, de placas aparentes de Rio Verde (GO). O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga, entrando em uma estrada vicinal.

Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o motorista abandonou a caminhonete e fugiu a pé através da vegetação próxima, não sendo localizado.

O veículo estava carregado com 1.167 tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 1.065 kg do entorpecente. Também foi descoberto que a Ford/Ranger possuía placas falsas, sendo as verdadeiras de Sertãozinho (SP) e registro de roubo/furto em Ribeirão Preto (SP).

O automóvel e a droga foram encaminhados à Denar em Campo Grande.