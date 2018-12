Ponta Porã Polícia apreende mais de 200 quilos de maconha e dois são presos em Ponta Porã Entorpecentes foram encontrados em dois veículos durante barreira policial

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 202 quilos de maconha na manhã desta terça-feira (11), durante barreira em estrada vicinal de Ponta Porã. Foram presos por tráfico de drogas, Vanderson Cesar Gomes Pinto, de 33 anos e Miguel Angelo Freitas Lima, de 20 anos.

De acordo com o DOF, a primeira apreensão ocorreu por volta das 7h quando durante bloqueio policial. O condutor do veículo HB20 não obedeceu a ordem de parada dos policiais e tentou fugir em alta velocidade. Iniciou a perseguição e após 10 km conseguiu abordar Vanderson em uma estrada vicinal. A droga, sendo 188 quilos, foi encontrada no porta-malas do veículo com registro de roubo e furto ocorrido no dia 11 de janeiro em São Paulo. O condutor informou aos policiais que foi contratado para levar a droga de Pontã Porã até Dourados.

A segunda apreensão ocorreu às 8h em ônibus de viagem também na estrada de Ponta Porã. De acordo com os policiais, no mesmo bloqueio em que a primeira apreensão ocorreu, o ônibus foi abordado e as malas foram revistadas. Na mochila do passageiro identificado como Miguel, foi encontrado 14 quilos de maconha prensada. O jovem informou aos agentes que comprou o entorpecente no Paraguai para revender em Goiânia (GO).

Ambos foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para delegacias diferentes. O primeiro foi levado para a Segunda Delegacia de Polícia, enquanto o segundo, levado para a Polícia Federal de Ponta Porã.