CAARAPÓ Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha em carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (4/9) 640 Kg de maconha em Caarapó.

A equipe recebeu informações da central da PRF de que haveria um veículo abandonado no km 215 da BR-163.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma GM Captiva, com placas de Campo Grande, carregada com a droga. O motorista do veículo fugiu antes da chegada dos policiais.

O automóvel e o ilícito foram encaminhados à Polícia Civil em Caarapó.