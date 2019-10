Projetor Polícia apreende projetor de cinema avaliado em R$ 100 mil dentro de táxi Taxista receberia R$ 1 mil pelo transporte do produto

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quarta-feira (16), em Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande, um projetor de cinema avaliado em aproximadamente R$ 100 mil. O produto era transportado em táxi por um homem de 21 anos.

A apreensão faz parte da Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) e pela Seopi (Secretaria Nacional de Operações Integradas) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, na região de fronteira.

Durante fiscalização na rodovia MS-156, os policiais deram ordem de parada ao táxi. O motorista, que estava com sua mulher, disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte do projetor. No entanto, não apresentou notas fiscais verdadeiras do produto, que foi recolhido.