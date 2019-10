Polícia Polícia apreende simulacro e faca em residência onde homem foi morto a tiros Esposa tomava banho e encontrou marido ferido

A Polícia Civil apreendeu um simulacro e uma faca na residência onde Rodrigo de Andrade Moura, 26 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira (14) no condomínio Arco-íris na cidade de Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande.

Ainda, conforme as informações policiais, além das armas também foram apreendidos um aparelho celular e dois projeteis de bala. A Polícia Civil trabalha para identificar o autor do crime e a motivação.

De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, a esposa de Rodrigo contou que por volta das 18h30, estava tomando banho quando ouviu barulho de tiros e seu marido dizendo “meu Deus”. Ela então saiu do banheiro e se deparou com o autor dos disparos deixando a residência. Ele estaria usando capuz e portava uma arma tipo pistola nas mãos

Rodrigo foi atingido por quatro tiros sendo um à queima-roupa nas costas, dois no peito e um tiro na cabeça. Ele não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.