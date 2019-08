Maconha Polícia apreende veículo com quase 40 quilos de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (12/8), um veículo Fiat Palio cinza carregado com vários tabletes de maconha, com peso total de 36,7 quilos.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na região de Ivinhema. O entorpecente estava em um fardo no porta malas do veículo.

O homem de 50 anos de idade disse que foi contratado por um desconhecido, em Brasília (DF), para vir até Itaquiraí buscar o carro.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde o homem foi ouvido e autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.