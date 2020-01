Drogas Polícia apreendeu 42 kg de drogas por hora em 2019 no Estado Ano passado foram retirados de circulação 367 toneladas de entorpecentes.

Forças policiais de Mato Grosso do Sul apreenderam o equivalente a 42 quilos de drogas por hora no decorrer de 2019. O cálculo foi feito com base no balanço divulgado nesta terça-feira (14) pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Ano passado foram retirados de circulação 367,281 toneladas de entorpecentes.

Em comparação com 2018 houve aumento de 8%, já que ano retrasado o volume de apreensões foi de 339 mil quilos.

Com relação ao número de ocorrências envolvendo tráfico, houve crescimento de 10% nesse período no Estado. Foram 4.225 casos registrados ao longo de 2019 contra 3.828 no decorrer do ano anterior. Somente em Campo Grande foram 1.281 flagrantes, crescimento de 22%.

O que chamou a atenção do titular da Sejusp, Carlos Videira, foi o crescimento de 121% na quantidade de cocaína retirada de circulação. Ano passado foram apreendidos 3.607 quilos dessa droga em Mato Grosso do Sul, das quais 2.216 quilos foram retidos no interior e 1.390 na Capital.

Também impressiona elevação de 297% no tráfico de crack. Foram 381 quilos desse entorpecente apreendidos em 2019 contra 96 durante o ano anterior.

OUTROS CRIMES

Houve redução em todos os índices envolvendo mortes e roubos em nível de Mato Grosso do Sul. Queda mais acentuada foi observada nos assaltos em vias públicas, que despencaram 58,4% nos últimos dois anos. Foram registradas 3.032 ocorrências desse tipo somente em 2019. Em Campo Grande, esse tipo de crime teve 58,3% de queda, despencando de 4.640 a 1.993.

Latrocínio, por sua vez, foi reduzido em 44%. Morreram nas mãos de assaltantes 14 pessoas ano passado, contra 25 em 2018. Somente na Capital a queda foi de 66%, já que em 2018 houve nove roubos seguidos de morte e ano passado foram três.

Roubos de veículos despencaram 30% e assaltos a estabelecimentos comerciais tiveram queda de 23,5% (houve 323 ocorrências desse tipo em 2019).