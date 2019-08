Polícia autua homem que colocou fogo em pitbull em Limeira e multas já somam R$ 20,5 mil

Pitbull que foi queimado estava enrolado em cobertor em Limeira — Foto: Associação Limeirense de Proteção aos Animais

Maus-tratos recorrentes

Conforme o boletim de ocorrência, exames preliminares mostram que o pitbull já tinha sinais de maus-tratos, como mutilações na orelha, uma prática que foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Em abril, quando o canino recebeu o microchip, ele não tinha as orelhas cortadas.

A polícia também fez buscas na casa do homem para analisar as condições em que o pitbull vivia, mas não encontrou nada de irregular, de acordo com o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

Depoimento e vídeo do crime

Na segunda-feira (19), o criminoso foi encontrado e levado pela polícia para prestar depoimento. Ele confessou ter colocado fogo no animal, alegando que o cachorro estava com uma doença, de acordo com a polícia.

Um vídeo mostrou o momento em que o suspeito colocou fogo no cão. O material foi entregue à Polícia Civil e cedido ao G1 pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

Nas imagens, o homem desce do veículo, entra na mata e, minutos depois, deixa o local com o carro. As imagens mostram chamas e fumaça no ponto onde o animal foi deixado.

A polícia disse que o cão ficou queimando por cerca de 10 minutos até ser socorrido por pessoas vizinhas ao local. As imagens mostram ainda as pessoas chegando e apagando as chamas.