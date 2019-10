Fazendeiro Polícia Civil autua fazendeiro que queimou vacas mortas utilizando pneus A fumaça tem potencial de causar danos à saúde e ao bem-estar da população próxima a região

A Decat (Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) flagrou um proprietário rural de 58 anos durante uma ação de combate a prática de crimes ambientais, na última sexta-feira (25) em uma chácara nas imediações do bairro Lageado, Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor queimou os corpos de quatro vacas mortas utilizando pneus, as chamas causaram uma fumaça intensa, espessa, cor negra e cheiro forte, com potencial de causar danos à saúde e ao bem-estar da população próxima a região.

O crime caracteriza infração ao artigo 54 da Lei 9.605/98 e prevê pena máxima de quatro anos de reclusão, que possibilitou o arbitramento de fiança ao autuado e poderá responder ao processo em liberdade.