Cuidados Polícia Civil dá dicas de segurança para o período de volta às aulas

Neste período de retorno às aulas, a Polícia Civil dá algumas dicas de segurança durante o trajeto para a escola, nas ruas, ao dirigir com crianças no carro, nos transportes escolares e para os pais. Confira!

No trajeto para a escola

– Não é recomendável que crianças carreguem celulares ou câmeras digitais sozinhas para não atrair a ação de criminosos;

– A criança deve ser orientada a reconhecer e buscar ajuda com policiais, casos se sintam perdidas ou assustadas;

– No caso dos pais que levam as crianças ao colégio no período da manhã, antes de sair de casa, observar se não há ninguém suspeito nas proximidades da residência, pois os criminosos aproveitam o momento de distração para praticar os assaltos;

– Evite mexer em bolsas ou carteiras para entregar dinheiro às crianças, seja na saída de casa, no trânsito ou nas proximidades da escola, pois os assaltantes estão sempre esperando uma oportunidade. Opte por entregar o dinheiro para a criança antes de sair de casa;

– Oriente seus filhos a utilizarem com discrição os celulares, notebooks e demais equipamentos eletrônicos, pois as crianças são vítimas potenciais dos bandidos, principalmente por não oferecerem maior resistência;

– Caso a criança vá sozinha a pé para a escola, deve optar por andar em grupo no trajeto das escolas ou em longas caminhadas. Se possível, combine com vizinhos ou colegas de classe que façam o mesmo caminho para irem e voltarem juntos da escola.

Quando utilizar ônibus ou transporte escolar

– Dentro do coletivo mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou sacolas na frente do seu corpo;

– Em ônibus com poucos passageiros, procure viajar próximo ao motorista ou cobrador;

– Cuidado com bolsas e mochilas, que devem estar sempre na parte da frente do corpo;

– Evite ficar sozinho em pontos de ônibus isolados;

– O transporte escolar é um item de grande relevância e merece toda a atenção dos pais, que além de exigir a apresentação do alvará de circulação, devem avaliar as condições de conservação e segurança do veículo, pedir referências e orientar as crianças para prestarem atenção à conduta do motorista no trânsito. Além disso, é imprescindível ler com cuidado cada item do contrato e das condições de pagamento;

– Espere o veículo parar totalmente tanto antes de entrar quanto para descer dele;

– Não atravesse a rua na frente ou atrás do ônibus, espere ele partir para que tenha completa visão e também seja visto pelos outros veículos;

– Toda criança deve saber seu endereço, telefone, nome dos pais ou responsáveis ou de quem vai busca-la na escola.

Ao dirigir com as crianças no carro

– Durante o trajeto para a escola, os pais devem estar atentos aos arredores, pois os criminosos se aproveitam da algazarra das crianças para furtar bolsas, celulares, relógios e outros pertences do motorista;

– Procure chegar à escola uns minutos mais cedo do que o horário de entrada e, se possível, na saída também chegue alguns minutos depois;– Respeite as regras do trânsito e não pare em fila dupla ou sobre as faixas de pedestres. Se não encontrar uma vaga na porta da escola, dê uma volta no quarteirão e retorne para tentar novamente;

– Instrua as crianças a sempre descerem do veículo pelo lado da calçada e peça que observem antes de abrir a porta;

– Crianças de até dez anos devem ir no banco de trás e com cinto de segurança. As menores devem ser transportadas na cadeirinha de segurança ou booster (assento de elevação) adequados à idade;

– Verifique sempre as travas das portas e não permita que as crianças abram as janelas e coloquem mãos e braços para fora.

Nas ruas

– Nunca demonstre que está procurando um endereço. Bandidos se aproveitam de quem está perdido ou desatento;

– Não use bolsos traseiros para carregar carteira ou dinheiro;

– Previna-se contra a ação dos marginais não ostentando objetos de valor como relógios, joias, pulseiras, celulares, tablets, colares, etc;

– Evite transitar em ruas ou praças mal iluminadas;

– Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua;

– Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos;

– Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um veículo suspeito;

– Não deixe de comunicar a presença de elementos suspeitos nas proximidades de sua casa ou local de trabalho;

– Ao retornar para sua residência e notar algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc.), não entre em casa, chame a polícia.

Para os pais

– No carro, evite adesivos, placas ou crachás que identifiquem o local onde você mora ou costuma frequentar;

– Ao parar nos semáforos, fique atento ao retrovisor de seu carro e mantenha o veículo engatado em 1ª marcha e distante do carro da frente o suficiente para arrancar, em caso de emergência;

– Evite atividades que tirem sua atenção do ambiente ao seu redor quando estiver parado (ex.: maquiar-se, falar ao celular, ler jornal, etc.);

– Se for fumante, não fume parado no trânsito e muito menos com a janela aberta, pois essa conduta facilita a ação de criminosos;

– Se perceber estar sendo seguido por outro veículo, procure agir com naturalidade e dirija-se para ruas movimentadas;

– Atentar, ao chegar ou sair de casa, para a presença de estranhos nas imediações;

– Jamais dê carona a estranhos e não pare para auxiliar outros motoristas em locais ermos e horário avançado;

– Se um dos pneus esvaziar sem motivo aparente, não pare no primeiro momento, procure um lugar seguro para efetuar a troca;

– Procure estacionar em ruas iluminadas e próximo a locais vigiados dia e noite;

– Não pare para discutir “fechadas” ou “batidinhas” no trânsito. Assim, evitará conflitos e facilidades a ladrões.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul ressalta que os pais devem orientar seus filhos a procurarem ajuda policial caso se sintam ameaçados, perdidos ou em alguma dificuldade.