Drogas Polícia Civil incimera mais de 15 toneladas de drogas no interior do Estado

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes de Fronteiras (Defron) iniciou na manhã desta quarta-feira (21.11) a incineração de 15.743 quilos de drogas, resultado de apreensões das diversas forças de segurança que atuam no combate ao tráfico de entorpecentes, e que fazem parte dos procedimentos policiais instaurados pelas delegacias das regionais de Dourados e Ponta Porã.

Este é o quinto ato realizado pela Defron em 2018, totalizando aproximadamente 80 toneladas de drogas incineradas, entre elas: maconha, haxixe, cocaína, crack e outros derivados.

Essa ação foi necessária devido a grandes apreensões ocorridas nos últimos dias, que deixou o depósito de drogas da delegacia abarrotado de entorpecentes.

A incineração está sendo realizada nas dependências da Farinheira São Francisco, que fica localizada no Distrito Industrial, conforme determina a lei e com a presença de representantes do Ministério Público Estadual (MPE) e Vigilância Sanitária de Dourados.