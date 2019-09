Assassinato Polícia Civil prende três pessoas por assassinar mulher a facadas O corpo de Érica Rodrigues foi encontrado às margens do Rio Paraná com pelo menos 30 perfurações

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil pelo assassinato de Érica Rodrigues Ribeiro, de 29 anos. O corpo da vítima foi encontrado com pelo menos 30 perfurações na manhã de ontem (3), na região conhecida como Cascalheira, às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas – a 336 quilômetros de Campo Grande.

Leomar Pereira dos Santos, vulgo “Mizuno” ou “PCC”, Daniel da Silva Azedo e Sandra Fagundes da Silva, foram presos na tarde desta terça-feira. Uma quarta suspeita também foi identificada e está foragida.

De acordo com o delegado Ailton Pereira de Freitas, do SIG (Setor de Investigações Gerais), Érica foi sequestrada pelos suspeitos na noite de segunda-feira (2). Para a polícia, a mãe da vítima contou que horas antes do crime os quatro suspeitos foram de carro até a casa dela a procura da filha.

Segundo ela, em um primeiro momento apenas duas mulheres desceram. Elas ficaram cerca de 20 minutos conversando e convidaram a vítima para sair. Como cumpria prisão domiciliar, Érica negou.

“Uma das mulheres então pediu para a mãe ir buscar água e quando ela foi, ouviu os pedidos de socorro da filha, que estava sendo arrastada para o carro. Ela tentou intervir, mas um dos homens desceu e a ameaçou de morte”, detalhou o delegado. Na mesma noite a mulher recebeu uma ligação da filha, garantindo que logo voltaria para casa. No entanto, horas depois ela foi encontrada morta com pelo menos 30 facadas, conforme a perícia.

Com ajuda do depoimento de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, policiais do SIG e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas identificaram os quatro envolvidos. Com mandados de prisão temporária já em mãos, as equipes localizaram e prenderam três suspeitos. A quarta, que não teve o nome divulgado, está foragida.

Em depoimento, os três negam qualquer participação no crime. “Agora vamos ouvir pessoas ligadas a Érica, saber se ela era ameaçada e tentar identificar a motivação do crime. Não descartamos dívida por droga ou envolvimento com facção criminosa”, explicou o delegado.