Polícia Civil recebe doação de roupas para Alojamento de Passagem da Casa da Mulher Brasileira

Na data ontem (23), a Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul – ADEPOL/MS, Dra. Regina Márcia Rodrigues de Brito Mota, acompanhada do Diretor Administrativo da ADEPOL/MS, Dr. Rodrigo Vasconcelos Braga, visitaram a Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 1ª DEAM, sendo recepcionados pela Delegada Titular, Dra. Ariene Nazareth Murad de Souza, oportunidade que recebeu em mãos da presidente, a doação de roupas novas para o Alojamento de Passagem da Casa da Mulher Brasileira, o qual destina-se ao amparo e auxílio de mulheres em situação de vulnerabilidade pela violência doméstica.

A Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher está localizada na Casa da Mulher Brasileira situada na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá, em Campo Grande. O telefone é (67) 3314-7547 ou pelo disque-denúncia – 180.