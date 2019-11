Interior Polícia Civil recupera notebooks furtados de escritório de advocacia Crime foi praticado por grupo que agiu em 23 cidades do interior do Estado

Notebooks furtados de escritório de advocacia foram vendidos Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos recuperou dois notebooks que haviam sido furtados em escritório de advocacia em Coxim, no dia 31 de outubro. Os policiais chegaram até um homem de 25 anos de idade, que estava em posse dos aparelhos, durante as investigações que resultaram nas prisões de Luy Cristhian Cartides do Santos, 23 anos e Everton Fabrício Carrilho Vital, e 30.

Os dois eram apoiados por Laura Aline da Silva, de 33 ano, e foram responsáveis por furtos ocorridos em 23 cidades do interior do Estado. Todos foram presos no dia 11 de novembro por policiais da Derf.

Ao saber que estava sendo procurado pela Especializada, o rapaz procurou a Unidade Policial e levou os policiais onde guardava os aparelhos eletrônicos. Ele responderá pelo crime de receptação.