Mandado de prisão Polícia cumpre mandado de prisão contra assistente social que falsificou diploma da UFMS Autor apresentou o documento falso no Conselho Regional de Educação Física do Estado de Mato Grosso e seguia foragido desde então

A Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal de da Subseção de Rondonópolis, Mato Grosso, na manhã da última terça-feira (1°) na Rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova.

A ação contou com o apoio do CREF 11 (Conselho Regional de Educação Física) e resultou na prisão de um agente social de esporte e lazer. Segundo consta dos autos do processo da 1ª Vara da Justiça Federal de Rondonópolis, o autor, M.D.S. teria praticado, em tese, crime de uso de documento falso ao apresentar histórico falsificado da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) junto ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de Mato Grosso.

Após o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal pela prática de crime previsto no artigo 297 do Código Penal Brasileiro (uso de documento falso), cuja pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão, M.D.S. teria se mudado de Rondonópolis, não sendo encontrado em seu endereço para ser citado e responder ao processo criminal.

O autor também não teria comunicado sua mudança para Campo Grande, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva. Ao dar cumprimento ao mandado de prisão e realizada a sua comunicação ao juízo competente, a instrução processual terá o seu tramite reestabelecido.