Maconha Polícia cumpre mandado de prisão e apreende maconha em fundo falso de veículo

Na tarde de terça-feira (13/8), a Polícia Militar em Coronel Sapucaia apreendeu 82 quilos de maconha em posse de um casal de Mato Grosso.

A apreensão do entorpecente e a prisão ocorreu durante uma abordagem a um veículo Renault Clio com placas de Minas Gerais, onde estavam os ocupantes de 24 anos.

Durante vistoria no veículo os policiais localizaram compartimentos ocultos, no para-choque traseiro e no interior das portas, de onde retiraram 106 tabletes de maconha. Além disso, ao checar os dados dos ocupantes do veículo nos sistemas da segurança pública os policiais miliares constataram que o homem tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT).

Em entrevista, o condutor do veículo relatou que foi contratado para levar a droga da fronteira até a cidade de Campo Grande, onde entregaria num Shopping Center.

A mulher, por sua vez, disse que teria vindo apenas para conhecer a região e que não sabia da atividade ilícita do esposo.

Ambos receberam voz de prisão e, juntamente com o veículo e a droga, foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências judiciais.