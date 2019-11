Caça às bruxas Polícia cumpre mandados contra integrantes de organização criminosa

O Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia da Polícia Civil em Três Lagoas deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Hallowen (caça às bruxas), que teve como finalidade cumprir 18 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

A operação é um desdobramento das investigações do crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 3 de setembro deste ano,tendo como vítima fatal Erica Rodrigues Ribeiro (29). A execução do homicídio foi orquestrada e executada por integrantes da organização criminosa PCC, e teria sido ordenada porque Erica Ribeiro teria abusado sexualmente uma menina de 8 anos de idade.

Durante a investigação foram identificadas 19 pessoas envolvidas, sendo 13 integrantes do PCC. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva. Todos tiveram participação no julgamento e execução de Erica.

O fato aconteceu via conferência telefônica, com a participação de pessoas distribuídas por todo o Estado, principalmente mulheres, com funções de comando dentro da facção criminosa.

No período da manhã foi realizada, com apoio da Força Tática Polícia Militar de Três Lagoas, uma varredura no presídio semiaberto de Três Lagoas onde foram encontrados celulares e drogas. Em umas das celas foi identificado o responsável pela droga encontrada. Ele foi autuado em flagrante delito e levado ao 3º DP.

Durante as investigações, a equipe apurou que boa parte das mulheres envolvidas no julgamento e execução do crime também estão envolvidas no homicídio ocorrido em 27 de agosto deste ano, na cidade de Corumbá. Há indícios de um outro Tribunal do Crime para julgar Daniele Pereira de Magalhães (17), pois segundo consta, a jovem estava sendo acusada de ser simpatizando da facção Comando Vermelho, facção r