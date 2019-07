CRISE Polícia cumpre mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro A diretoria do clube disse que apoia as investigações, mas lamentou que seja às vésperas das quartas de final da Copa do Brasil

A crise no Cruzeiro parece não ter fim. A Polícia Civil de Minas Gerais realiza mandados de busca e apreensão nas dependências do clube e nas residências de dirigentes e agentes ligados à cúpula na manhã desta terça-feira (9).

A diretoria diz apoiar as investigações por meio de nota, mas lamenta que seja às vésperas das quartas de final da Copa do Brasil, que o time celeste começará a disputar na quinta-feira (11), em confronto de ida com o rival Atlético-MG.

Os agentes foram à sede administrativa, aos dois centros de treinamentos (Toca da Raposa I e Toca da Raposa II), à sede da Máfia Azul (maior torcida organizada) e às sedes das empresas IMM Assessoria e Consultoria Esportiva (ligada a Itair Machado) e Status Assessoria (ligada a Sergio Nonato dos Reis).

Há mandado também para busca e apreensão nas residências do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, do vice de futebol, Itair Machado, do diretor-geral, Sergio Nonato dos Reis, dos agentes Carlinhos Sabiá e Ângelo Pimentel, e do empresário Cristiano Richard dos Santos Machado, que emprestou R$ 2 milhões aos mineiros no ano passado.

O Cruzeiro é investigado pela Polícia Civil por supostas transações irregulares, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O inquérito teve início em maio de 2019, logo após a veiculação de uma reportagem pelo "Fantástico" (TV Globo).

Uma das irregularidades era a cessão de 20% dos direitos econômicos de uma criança de 11 anos à época (Estevão William). Depois de contrair o empréstimo citado com o empresário Cristiano Richard, em março de 2018, a diretoria cedeu direitos de dez atletas para realizar o pagamento do empréstimo.

O clube deu a seguinte explicação à época: "O Cruzeiro firmou contrato de mútuo (empréstimo) com o Sr. Cristiano Richard em março de 2018, em momento de grande dificuldade financeira e para fazer frente a pagamentos emergenciais como impostos, encargos financeiros e outros compromissos. Entretanto, o Cruzeiro nunca firmou contrato intermediação desportiva de atletas com o Sr. Cristiano Richard, sendo que o pagamento feito ao mesmo diz respeito somente à liquidação (parcial) do empréstimo, conforme contrato mencionado".

Confira, abaixo, a nota oficial divulgada pelo Cruzeiro:

"A diretoria do Cruzeiro Esporte Clube vem a público manifestar seu apoio às apurações das denúncias feitas pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no dia 26 de maio passado.

O Clube informa que entregou às autoridades toda a documentação solicitada para a investigação.Lamentamos apenas que este fato esteja acontecendo exatamente às vésperas de uma decisão importante na Copa do Brasil.

O Cruzeiro Esporte Clube informa que continuará à disposição das autoridades competentes para quaisquer tipos de outros esclarecimentos necessários.

Belo Horizonte, 9 de julho de 2019".