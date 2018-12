Polícia de MS pede quebra de sigilo após reviravolta no depoimento de suspeita: 'Torturou vítima até

A Polícia Civil pediu a quebra de sigilo telefônico, após reviravolta na investigação da morte de Daniel Nantes Abuchaim, em Campo Grande. Três dias depois do primeiro interrogatório, Fernanda Aparecida da Silva Sylvério, de 28 anos, mudou a versão do assassinato e disse que não agiu sozinha. Desde então, foram levantados nomes de pessoas que aguardavam a vítima no motel, com a intenção de torturá-lo até a morte, ainda de acordo com o depoimento da suspeita.

"A pessoa ainda não foi identificada e é leviano ficar divulgando nomes. Estamos procedendo em busca de informações e testemunhas. Foi pedida a quebra de sigilo com a mudança da versão da suspeita, que continua presa. A companheira dela também foi ouvida nos autos, mas, está em liberdade", afirmou ao G1 o delegado Geraldo Marim, responsável pelo inquérito.

De acordo com a investigação, ao chegar no motel, Fernanda teria dito para eles terem relação sexual ali na garagem mesmo, antes de entrar no quarto. Neste momento, conforme a polícia, outra pessoa teria entrado em cena, para iniciar as agressões. A versão está sendo verificada com as diligências da 3ª Delegacia de Polícia.