Adulteração Polícia desconfia da cor do veículo e encontra sinais de adulteração

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada desta quarta-feira (16/1), por volta de 0h15, um caminhão Ford Cargo de cor branca, placas do município de Deodápolis, com sinais de identificação adulterados.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-267.

O condutor não portava os documentos pessoais e nem os do veículo. Durante a checagem nas numerações do motor e chassi, os policiais encontraram indícios de adulteração, sendo a cor prata constante no sistema, e não branca, além de divergência de datas nas placas e seus respectivos lacres.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para os procedimentos legais.