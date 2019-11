Operação Finados Polícia divulga balanço da Operação de Finados de 2019 Pelo menos 1914 veículos foram abordados

Ao todo 224 autos de infrações foram realizados Foto: Divulgação

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou no período de 01 a 04 de novembro a “Operação Finados 2019” que, nestes dias priorizou o controle de velocidade, o combate à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas, ampliando a presença policial militar para prevenir infrações e acidentes de trânsito longo dos quase 15 mil Km de rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, garantindo a segurança dos usuários e em especial dos participantes do ENEM 2019.

A fiscalização de transito e o policiamento preventivo foi realizado por meio das 12 (doze) Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e 12 (doze) equipes volantes que intensificaram a presença policial em pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias estaduais. Neste período a Polícia Militar Rodoviária:

1. Fiscalizou e abordou 1914 veículos;

2. Emitiu 224 autos de infrações de trânsito;

3. Atendeu 3 acidentes de trânsito, que implicaram em 5 envolvidos lesionados (2 graves e 3 leves) e 1 morte óbvia no local.

4. Apreendeu 345 pacotes de cigarros e 20 pneus contrabandeados;

5. Recuperou 1 veículo produto de roubo na cidade de Brasília;

6. Prendeu em flagrante delito 01 condutor por utilização de documento falso (CNH), 01 condutor por dirigir veículo automotor sob influência de álcool, 01 condutor por direção perigosa e 03 pessoas por receptação de veículo roubado. Registrou também 03 ocorrências de contrabando/descaminhos de produtos diversos. Ao todo 06 pessoas foram presas e conduzidas às delegacias de polícia.