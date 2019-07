Duplo assassinato Polícia divulga foto de homem acusado de duplo assassinato em assentamento Segundo a polícia, a última informação que recebeu era de que o autor estava trabalhando numa propriedade rural de Sidrolândia

A Polícia Civil de Terenos, distante 25 quilômetros de Campo Grande, divulgou nesta sexta-feira (26) a foto de Maurílio Francisco da Silva 54 anos, acusado de matar a ex-mulher, Maria das Graças da Hora Pereira, 50 anos, e o namorado dela, Laércio Pereira de Souza, 63 anos. Os corpos foram encontrados no dia 1º de abril deste ano no assentamento Paraíso.

Segundo o delegado Antenor Batista da Silva Júnior, a última informação que recebeu era de que o autor estava trabalhando numa propriedade rural de Sidrolândia, mas até agora não foi localizado. Contra Maurílio há mandado de prisão preventiva em aberto pelo duplo assassinato. Quem tiver informação sobre o paradeiro de Maurílio e queira contribuir com a polícia, pode entrar em contato no 190. A identidade será mantida em sigilo.

Caso - Maria das Graças havia rompido com o ex há uma semana antes do crime e Maurílio não aceitava o fim do relacionamento. Tudo indica, conforme a polícia, que o casal foi morto por volta das 16h de domingo (31 de março). Os corpos foram encontrados pelo irmão de Maria que trabalhava com Laércio. Ao chegar ao local, a testemunha encontrou Laércio do lado de fora da residência, caído próximo a uma cerca, com dois tiros na nuca. Já a mulher foi morta a facadas dentro da casa do namorado.