Suspeitos Polícia do Paraguai prende três suspeitos de matar e esquartejar adolescente O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira

A Polícia Nacional do Paraguai, através do Departamento de Investigações Criminais, prendeu na periferia de Pedro Juan Caballero três pessoas suspeitas de terem executado e esquartejado um adolescente. Segundo Feliciano Martinez, responsável pelas investigações, na casa foram encontradas quatro pás, roupas e um facão. As ferramentas teriam sido usadas para esquartejar a vítima e depois enterrar.

De acordo com o jornalista Raul Ortiz da Rádio Império, os assassinos desenterram o corpo, colocaram em um barril de plástico e levaram para o Rodoanel em Ponta Porã, onde o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira.Ainda segundo o jornalista paraguaio, as provas e evidencias encontradas na residência estão relacionadas com as provas e com os dados levantados pelos policiais de Ponta Porã que estão ajudando nas investigações.