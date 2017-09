Violência Polícia do Rio faz operação contra chefe do tráfico da Rocinha

Foto: Bruno Kelly/Reuters

Equipes com 60 policiais dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Comando de Operações Especiais (COE), do Choque e de Ações com Cães (BAC) realizam nesta quinta-feira, 28, uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio. A operação é em busca de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico na Rocinha, zona sul do Rio.

Moradores relataram nas redes sociais intensas trocas de tiros na comunidade. O “caveirão” (carro blindado) da PM entrou na favela na manhã desta quinta-feira.” Fiquem em casa, avisem no trabalho a situação. A vida vale mais”. “Complexo da maré pede paz”, alertam moradores nas redes sociais

A ação é um desdobramento do cerco que é feito há mais de uma semana na favela da Rocinha. Não há, ainda, qualquer informações sobre feridos ou presos no local da operação.