Tráfico Polícia é chamada para acidente e descobre fardos de maconha em carro Motorista fugiu a pé

Um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (13), no bairro Oiti em Campo Grande, acabou na descoberta de fardos de maconha dentro de um veículo Chevrolet Corsa. O traficante fugiu a pé.

Informações passadas pela polícia são de que foram acionados por volta das 21 horas desta quarta (13) por uma motorista, que teve seu carro atingido pelo veículo do traficante. Ela contou aos militares que o motorista do Corsa avançou a preferencial batendo em seu carro.

Quando ela desceu para ver os prejuízos da batida, o traficante também desceu e fugiu correndo abandonando o carro. Ao chegar mais próximo do veículo, a mulher contou que sentiu um forte cheiro de maconha. Ao fazer a vistoria no veículo, os policiais encontraram vários fardos da droga no porta-malas e nos bancos traseiros.

A droga foi apreendida totalizando 325 quilos de maconha. O traficante não foi encontrado.