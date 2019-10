Droga Polícia encontra 800 kg de maconha em fundo falso de carreta Droga seria levada de Ponta Porã para São Paulo; dois homens foram presos

Droga estava escondida em um fundo falso no semirreboque Foto: Divulgação/PMR

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na madrugada desta quinta-feira (24) 800 quilos de maconha em fundo falso de uma carreta na MS-164, em Ponta Porã, cidade distante a 323 quilômetros de Campo Grande. Dois homens acabaram presos.

Segundo informações da polícia, a carreta foi abordada no trecho entre Ponta Porã e Maracaju. Durante vistoria no veículo, os militares encontraram a droga em um fundo falso no semirreboque. A carga de maconha estava embebida com óleo e areia para disfarçar o odor.

Além do motorista da carreta, o dono da droga também foi preso em Ponta Porã. À polícia, ele contou que pretendia carregar a carreta com milho em Maracaju e seguiria para São Paulo.

A droga, o veículo e os presos foram encaminhamos à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã