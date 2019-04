Cocaína e skunk Polícia encontra cocaína e skunk dentro de carreta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira, 17 de abril, 139,8 quilos de cocaína e 15,4 quilos de skunk no km 706 da BR-262 em Corumbá.

Durante fiscalizações, foi abordado uma carreta Mercedes Benz conduzido por um homem de 41 anos que demonstrou nervosismo.

Em vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína e skunk em um fundo falso no interior da cabine do veículo. O motorista revelou que pegou a carreta em Campo Grande e viajou até Corumbá, onde ficou hospedado por uma semana enquanto aguardava o fundo falso da cabine ser preparado.

Também foi apreendido um aparelho celular que, segundo o envolvido, lhe foi entregue e que deveria atendê-lo sempre que tocasse.

Suspeitos de que havia um batedor para a carga de entorpecente, os agentes abordaram um Ford Fusion, com placas de São José do Rio Preto (SP) que seguia logo a frente do caminhão. Dentro do carro estava o motorista, de 26 anos, que ficou muito nervoso ao saber sobre a apreensão da carreta. Com ele viajavam sua namorada, de 18 anos e uma criança de 1 ano, filha do casal.

Após consulta, foi constatado que o condutor do carro era o verdadeiro proprietário da carreta apreendida. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares e várias ligações que foram apagadas.

O Mercedes Benz foi apreendido e encaminhado à Receita Federal para a retirada da droga, onde foi constatado se tratar de 93,3 quilos de pasta base, 46,5 quilos de cloridrato de cocaína e 15,4 quilos de skunk.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá.