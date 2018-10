Maconha Polícia encontra maconha em 'teto falso' de baú de caminhão frigorífico

No início da tarde desta terça-feira, (23/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de maconha escondida no teto do baú de um caminhão frigorífico.

A equipe reforçava a fiscalização da Operação Égide, quando deu ordem de parada a um caminhão Volvo/VM 260 com placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 35 anos acompanhado de uma passageira de 24 e uma criança de cinco.

O homem se mostrou bastante tenso e nervoso com a abordagem dos policiais. Em checagem ao compartimento de carga a equipe encontrou a droga.

O motorista informou que pegou o veículo carregado com o entorpecente em Amambai e levaria até a cidade de Paranaíba, onde receberia a quantia de R$ 8 mil pelo transporte. Segundo ele, a mulher é sua namorada e não sabia do transporte do ilícito.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto com o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande, onde a droga será pesada. A mulher foi encaminhada como testemunha.